Tekeningen en gastlessen in Molenlanden over dementie

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden is op verschillende manieren aandacht besteed aan de Wereld Alzheimerdag, die afgelopen maandag gehouden werd.

In de gemeente Molenlanden hebben een aantal scholen meegedaan om tekeningen te kleuren voor mensen met dementie. Deze tekeningen zijn uitgedeeld door een aantal leden van de werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden. Dit gebeurde in De Zes Molens, de Hof van Ammers, ’t Waellant, Graafzicht en dagbesteding De Donk. Dit werd zeer gewaardeerd door de daar aanwezige bewoners en bezoekers.

Ook zijn er een enkele scholen in Molenlanden die gastlessen hebben gevraagd. Daar zijn Arie Slob, (regionaal voorzitter Alzheimer-Nederland) en Annette Grootendorst (wijkverpleegkundige bij Rivas) geweest. Zij gingen met de kinderen in op vragen wat dementie of Alzheimer is, hoe je het herkent en vooral hoe je ermee kan omgaan.

De kinderen luisterden met grote aandacht en herkenden veel signalen. Er kwamen veel verhalen los van opa’s en oma’s met dementie.

De gastlessen vonden onder meer plaats bij een groep 8 in Hoornaar en bij een groep 7/8 in Giessenburg, waar ook wethouder Lizanne Lanser even aansloot. Zij heeft onder meer volksgezondheid en WMO in haar takenpakket zitten.