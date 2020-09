Nieuwe release ‘Als je verliefd op een jongen bent’ van Denise van Boxtel

SCHELLUINEN • Na succesvolle singles als Liefste mama, Waar Blijf Je Nou en Zomer voor altijd heeft het jonge talent Denise van Boxtel uit Schelluinen de single ‘Als je verliefd op een jongen bent’ opnieuw in de release gedaan. Met het lied had ze vorig jaar ook al succes.

De single ‘Als je verliefd op een jongen bent’ is een aanstekelijk, feestelijke versie van het bekende nummer van Wilma en is opgenomen bij de studio van Mickim Music.

“Optreden vind ik superleuk om te doen, en naast andere nummers zing ik ook erg graag dit nummer. Dit heb ik pas ook weer voor publiek mogen zingen en de reacties waren zo goed, dat ik deze nogmaals onder de aandacht wilde brengen”, aldus Denise.

Denise van Boxtel is 12 jaar en woont in het kleine Zuid-Hollandse dorpje Schelluinen. Het muzikale balletje begon voor haar in 2018 pas te rollen. Zingen begon als een hobby, maar is inmiddels een grote passie van Denise geworden. Haar eerste single was ‘Liefste mama’, maar al snel volgde de volgende singles Als je verliefd op een jongen bent, De allermooiste tijd, Waar blijf je nou en Zomer voor altijd.

“Ik vind zingen heel leuk om te doen en ben heel blij met alle reacties die ik tot nu op eerdere liedjes heb gekregen en hoop dat nu ook weer op dit nummer te krijgen”, aldus Denise van Boxtel.