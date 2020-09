Qbuzz start met vraagafhankelijk vervoer U-flex

VIJFHEERENLANDEN • Busmaatschappij Qbuzz is eind augustus gestart met U-flex, een vraagafhankelijk vervoersysteem dat halte-haltevervoer biedt in de gemeente Vijfheerenlanden met uitzondering van Everdingen, Hagestein, Kedichem en Vianen.

U-flex vervangt de lijnbelbussen 503 en 572. Met de introductie van U-flex worden er meer reismogelijkheden geboden. Zo kan er van elke willekeurige U-flexhalte naar een andere U-flexhalte worden gereisd. Een rit kost € 3,50 en kan worden gereserveerd door te bellen of gebruik te maken van een app.

Om nog meer kernen binnen onze gemeente aangesloten te krijgen op U-flex overlegt Qbuzz nu met het waterschap over haltes in Achterdijk, Broek, Diefdijk, Hoogeind, Middelkoop en Overheicop.

U-flex bestond al in de gemeente Houten waar dit systeem voldoet. Op 31 augustus is U-flex ook van start gegaan in de gemeente Maarssen waar een aantal buslijnen zijn opgeheven. In Maarssen is er voldoende vraag naar U-flex.

In Vijfheerenlanden is het nog niet erg druk met reserveringen. "Omdat er meer kernen zonder goed openbaar vervoer zijn is een gemeente-dekkend systeem gewenst", schrijft het college van Vijfheerenlanden in een reactie. "Om financiële redenen is het systeem nu niet gemeente-dekkend."

Regiotaxi

De kernen zonder U-flex en de kernen waar U-flex rijdt kunnen nu nog gebruik maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV). In de voormalige gemeente Vianen is dat de Regiotaxi en in de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik is dat de Molenhopper van de provincie Zuid-Holland. Met de afbouw van de Regiotaxi door de provincie Utrecht en de provinciegrenswijziging dreigde het AOV echter te verdwijnen.

Overigens wordt er ook bij de provincie Zuid-Holland nagedacht over het afbouwen van het aanvullend openbaar vervoer. In de huidige situatie concurreren U-flex en AOV met elkaar. Aan de provincie Utrecht zal door het college van Vijfheerenlanden om regie worden gevraagd waarbij één systeem een vangnet vormt voor alle kleine kernen.