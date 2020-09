Brug Watermunt officieel opgeleverd in Giessenburg

GIESSENBURG • De vernieuwde brug over de Doetse Vliet in Giessenburg is op woensdag 23 september officieel opgeleverd. De brug heeft de nieuwe naam ‘Watermunt’ gekregen.

Tijdens de feestelijke oplevering, maakte wethouder Quik samen met de aannemer Aco Wallaard het lint los. Voor alle genodigden en omstanders was er een ijscokraam waar iedereen een gratis ijsje kon krijgen.

Duurzame aanpak

De Watermunt is een bijzondere brug. Vrijwel alle materialen zijn hergebruikte materialen van de oude brug. Zoals belangrijke onderdelen als de stalen liggers, die in de werkplaats opnieuw zijn verduurzaamd. Er is ook gebruik gemaakt van tweedehands hardhout dat nog in perfecte staat verkeerde. Wethouder Johan Quik “Het is niet alleen een fraaie brug geworden met een natuurlijk karakter. Het is de eerste circulaire brug in de gemeente Molenlanden. Een mooi duurzaam eindresultaat waar we trots op mogen zijn.”

Met elkaar

Het Dorpsoverleg Giessenburg heeft voor de nieuwe brug de toepasselijke naam ‘Watermunt’ bedacht. Aan de brug zijn bakken gehangen met planten die de omwonenden zelf gaan onderhouden. Wethouder Johan Quik: “Mooi dat deze brug indirect ook zorgt voor verbondenheid in de wijk door samen de plantenbakken te verzorgen. We kunnen met de opgedane positieve ervaringen ons voordeel doen bij de vernieuwing van andere bruggen”.

Achtergrond

In 2020 was de vervanging van de Doetse Vliet brug gepland. Het einde van de levensduur van de brug was bereikt, onder andere doordat het houtwerk slecht werd. Het hout kon dus niet hergebruikt worden, maar genoeg andere onderdelen wel. In samenspraak met de aannemer is toen besloten om de totale vernieuwing duurzaam aan te pakken.