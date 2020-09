Master voor vrouwen in het familiebedrijf

SLIEDRECHT/REGIO • Speciaal voor vrouwen in het familiebedrijf is ProMissie, adviseur van familiebedrijven in Sliedrecht, een MoederMaster gestart.

Deze Master bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een eigen thema dat in gaat op familiebedrijf, familie en communicatie. De eerste leergang van deze master is vorige week van start gegaan met een groep enthousiaste vrouwen.

ProMissie, adviseur voor familiebedrijven, trekt al jaren op met familiebedrijven in opvolgingsprocessen. Zij zien de bijzondere positie van vrouwen in het familiebedrijf. Ieder familiebedrijf heeft een eigen dynamiek en vrouwen vervullen daar een bijzondere rol in. Of zij nu actief meewerken in het bedrijf, de stille kracht achter de schermen zijn, een baan elders hebben: ze spelen hoe dan ook een rol bij het reilen en zeilen van het bedrijf. Sterker nog: ze hebben verschillende rollen. Naast partner zijn ze moeder, opvoeder, bemiddelaar en klankbord. Ze weten dat het bedrijf altijd op de eerste plek komt.

Iedere bijeenkomst wordt er een thema behandeld om vrouwen meer inzicht te geven in hun rol en hoe ze die kunnen inzetten voor hun gezin en het bedrijf. Daarnaast is ontmoeting een belangrijk aspect van de MoederMaster: samen met andere vrouwen, jong en oud, ieder in een eigen rol en ieder met een andere betrokkenheid bij het familiebedrijf, in gesprek over vragen en mogelijke antwoorden.

De MoederMaster is een jaarlijks terugkerende leergang van ProMissie voor vrouwen in familiebedrijven. Het gaat hierbij om partners van overdragers, vrouwelijke overdragers, partners van opvolgers, dochters van overdragers met allemaal verschillende rollen in het bedrijf. Interesse in deze MoederMaster: www.promissie.nl of bel 085-8771690.

De workshops worden verzorgd door de specialisten van ProMissie. ProMissie adviseert familiebedrijven bij bedrijfsoverdracht en familie- en bedrijfsvraagstukken. ProMissie heeft vier vestigingen in Midden-Nederland, waaronder in Sliedrecht.