De Stapsteen zoekt chauffeurs voor leerlingen

• Chauffeurs moeten plezier hebben in het contact met kinderen. (Foto: africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)

BLESKENSGRAAF/BRANDWIJK • Obs De Stapsteen in Bleskensgraaf is op zoek naar vrijwilligers die voor en na schooltijd chauffeur willen zijn voor leerlingen uit Brandwijk. De school gebruikt voor het vervoer een busje van Wasko.

Directeur Nicolette van der Weide: “Toen we uit De Overstap in Brandwijk weg moesten en naar Bleskensgraaf gingen, hebben we vervoer voor leerlingen uit Brandwijk geregeld. Dat deden we om zichtbaar te blijven in het dorp en om ouders tegemoet te komen. We zijn met een Stint gaan rijden, voor kinderen tot en met groep vijf. Tussen de zes en tien kinderen maakten er tot nu toe gebruik van. Vanaf groep zes fietsen de kinderen naar school.”

Stint

Toen de Stint om veiligheidsredenen werd verboden, sloot de school een overeenkomst met Wasko. “We mogen van hun bus gebruik maken.”

Bushalte

Bij de voormalige school in Brandwijk is een bushalte geplaatst waar de kinderen verzamelen. Even voor acht uur kan de bus worden opgehaald bij de vestiging van Wasko in Bleskensgraaf (boerderij Gijbeland). “Daarna kan een vrijwilliger de kinderen in Brandwijk ophalen en naar school brengen. ’s Middags om twee uur moeten ze weer teruggebracht worden.”

Stoppen

Momenteel zorgen onderwijsassistentes van de school voor het vervoer, maar zij hebben hun tijd nodig voor onderwijstaken. “Als we geen chauffeurs kunnen vinden, zullen we met deze service moeten stoppen”, aldus Van der Weide.

Vergoeding

Aan welke eisen moeten vrijwilligers voldoen? “Het is natuurlijk belangrijk dat ze goed met kinderen kunnen omgaan, goed rijvaardig zijn en er plezier in hebben met kinderen te rijden. We denken aan iemand die met pensioen is. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van 5 euro per dag.”

Voor meer informatie: stapsteen@o2a5.nl. Bellen kan ook: 0184-691875.