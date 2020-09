Een Sim Only Zakelijk abonnement is een telefoonabonnement voor zakelijk gebruik.

De belastingdienst maakt voor een zakelijke telefoon onderscheid tussen twee vormen namelijk;

• De mobiele telefoon of smartphone die je als ondernemer zelf gebruikt;

• Een mobiele telefoon of smartphone die jij aanschaft voor jouw personeel. Wanneer jij de telefoon door een werknemer laat gebruiken blijf jij zelf eigenaar van dat telefoontoestel.

Beide vormen van een zakelijke telefoon zijn onbelast, de kosten mag je aftrekken van de winst. Dit geldt voor zowel de telefoontoestellen als voor de gesprekskosten en het dataverbruik ofwel het contract. Een ondernemer mag daarnaast de BTW verrekenen bij de aangifte omzetbelasting. Hierbij moet de telefoon wél op naam van het bedrijf staan. Wanneer een abonnement op naam van de medewerker staat moet wel 21% BTW worden betaald. Ook een nieuwe zakelijke mobiele telefoon mag je opgeven als aftrekpost.



Hoe werkt een Zakelijk Sim Only abonnement

Een Zakelijk Sim Only abonnement is een abonnement waarmee je zakelijk kunt bellen en internetten. Een Sim Only abonnement betekent dat je zelf moet zorgen voor een telefoon omdat je alleen een simkaart met een telefoonnummer koopt. Net als bij een particuliere Sim Only kaart kun je voor een zakelijk Sim Only abonnement verschillende abonnementen afsluiten. Je kunt zelfs kiezen voor een maandelijks opzegbaar abonnement al is dit wel wat duurder dan een jaarlijks- of tweejaarlijks abonnement. Daarnaast is het mogelijk om bij een zakelijk Sim Only abonnement de bundel omhoog- maar ook omlaag bij te stellen. Voor een afgesloten bundel betaal je maandelijks een vaste prijs. Kom je belminuten of data tekort dan koop je eenvoudig een aantal minuten of data bij. Heb je personeel in dienst dan kun je hiervoor ook een abonnement afsluiten via jouw zakelijk Sim Only abonnement.



Meerdere nummers via Zakelijk Sim Only beheren

Het is mogelijk om via de app meerdere zakelijke Sim Only abonnementen te beheren. Je ziet dan in een oogopslag wat de belkosten en de datakosten zijn voor elk telefoonnummer. Je kunt een abonnement op naam van jouw personeel zetten. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor het abonnement. Nadeel hiervan is dat je de kosten hiervan niet mag aftrekken van de belasting. Je ontvangt van een Zakelijk Sim Only abonnement een factuur waarop de naam van de onderneming is vermeld. Van elk abonnement ontvang je een aparte factuur.



Verschil tussen Sim Only en prepaid

Het grote verschil tussen Sim Only en prepaid is dat je bij een prepaid kaart vooraf je tegoed koopt. Dat geldt voor je beltegoed, je SMS bundel en je Datategoed. Hoe hoger het bedrag dat jij uitgeeft voor je prepaid kaart hoe meer belminuten, data of sms’jes je ontvangt. Alle tarieven bij een prepaid kaart zijn per minuut, sms of MB hoger dan bij een Sim Only abonnement. Wanneer je tegoed op is kun je niet meer bellen, internetten of sms’en. Je kunt nog wel gebeld worden. Wanneer je regelmatig je telefoon gebruikt is het tegoed over het algemeen onbeperkt houdbaar. Wanneer je de telefoon niet regelmatig gebruikt loop je het risico dat je nummer wordt afgesloten en dat je al je tegoed verliest. Met Sim Only betaal je per maand een vast bedrag. Is je bundel op dan koop je eenvoudig extra belminuten of data bij, of je verhoogt je bundel.