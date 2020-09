Doe-middagen bij het Wellantcollege in Ottoland

OTTOLAND • Wellantcollege De Bossekamp aan de B 140 in Ottoland verzorgt op de woensdagen 18 en 25 november twee doe-middagen op de school voor kinderen die vanaf de basisschool komen en VMBO-advies hebben.

“Wij zijn een Christelijk vmbo waar onderwijs gegeven wordt in groen en dier, duurzaamheid en techniek, natuur- en waterbeheer, koken en voeding, bloem en creativiteit”, zo prijst de school zichzelf aan. “Een school die je een toekomst biedt in groen, techniek en natuur, maar ook in zorg en welzijn. Met een diploma van onze school ben je welkom bij elke mbo-opleiding.”

De doe-middagen duren van 13.30 tot 16.30 uur en hebben een speciaal programma voor de ouders. Aanmelden kan tot 13 november op www.wellantbossekamp.nl.

Daarnaast zijn belangstellenden welkom tijdens de open dagen op 22 januari en 17 februari 2021.