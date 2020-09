Eben-Haëzer Nieuwpoort grote winnaar bij korfbaltoernooi Triade

NIEUWPOORT • Op woensdag 23 september werd weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij korfbalvereniging Triade gehouden.

Door de medewerking van vrijwilligers en leraren konden 125 basisschool kinderen deelnemen aan het toernooi. Eben-Haezer Nieuwpoort, de Rehoboth, de Knotwilg en de Eben-Haezer Groot-Ammers streden in twee leeftijdsklassen om de prijzen. In de groepen 5 en 6 was de Eben-Haezer Nieuwpoort de uiteindelijk winnaar. Bij de groepen 7 en 8 was er een spannende finale tussen de Rehoboth en de Eben-Haezer Nieuwpoort. Ook hier wist de Eben-Haezer uit Nieuwpoort te winnen.