Boete of Halt voor jongen uit Oud-Alblas met illegaal vuurwerk

OUD-ALBLAS • Een jonge inwoner van Oud-Alblas krijgt een boete of een doorverwijzing naar bureau Halt voor het in bezit hebben van illegaal vuurwerk.

Eén van de Molenlandse wijkagenten kreeg woensdagavond een melding van overlast door vuurwerk in Oud-Alblas. Op de Beemdweg trof hij drie jongens aan. Na een gesprek met hen gaf één toe vuurwerk bij zich te hebben. Dit bleken vier nitraten, illegaal vuurwerk.

Het vuurwerk is in beslag genomen. De jongen krijgt een proces-verbaal of gaat naar Halt. 'Het afsteken van vuurwerk en of het bezit van illegaal vuurwerk heeft ook dit jaar weer mijn prioriteit als wijkagent', laat de agent weten. 'U allen bent gewaarschuwd!'