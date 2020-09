Matthijs Baan in top 5 ‘Agrarisch Ondernemer van het jaar’

MOLENAARSGRAAF • Bij de verkiezing van de Agrarisch Ondernemer van het jaar is melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf in de top 5 geëindigd. Dat bleek vorige week bij de bekendmaking van de landelijke winnaar.

De inzendingen werden, na een voorselectie, beoordeeld door de deskundige jury. De jury maakte een nadere selectie van de vijf beste van het land. Bij deze bedrijven werd een bedrijfsvideo gemaakt. Uiteindelijk werden de genomineerden vereerd met een bedrijfsbezoek door de jury. Dit gebeurde ook bij Matthijs Baan. Uit deze genomineerden werd de Agrarisch Ondernemer van het Jaar gekozen. Dit jaar is dat tuinder Rob Baan geworden uit Monster. Voor Matthijs Baan resteerde de eervolle vermelding dat hij bij de beste vijf van Nederland wordt gerekend.

Opvallend element in de deelname van Matthijs Baan was de directe afzet bij Albert Heijn. Elke melkkoe van Matthijs heeft bij deze supermarkt haar eigen fles. Vers, puur en traceerbaar. Dat zijn ElkeMelk de kernwoorden in de marktstrategie van melkveehouder Matthijs Baan. De melk van elke koe wordt apart getest, gepasteuriseerd en in de fles gedaan.