Arno Wallaard Memorial Toertocht met retro tintje

MEERKERK/OUD-ALBLAS • De Arno Wallaard Memorial Toertocht (AWM), die eigenlijk in april gehouden zou worden, is verplaatst naar zondag 27 september.

“We waren al druk met plannen maken toen corona eind februari om de hoek kwam kijken. Daardoor konden jammer genoeg de wedstrijd en de toertocht niet doorgaan in april”, vertelt Karin van Leeuwen van de AWM. Marieke van der Veen organiseert de Arno Wallaard Memorial al jaren. Daarbij is Petra de Jong een goede aanvulling met al haar organisatorische ervaringen vanuit haar werk, daarbij heeft zij een groot netwerk binnen de sportwereld. Ook Karin van Leeuwen is bij dit tweetal gevoegd, zij kent het wereldje van het wielrennen als geen ander.

De Arno Wallaard Memorial gaat hopelijk volgend jaar weer gereden worden. Karin: “Als toertochtorganisatie is het ons gelukt om de toertocht dit jaar alsnog door te kunnen laten gaan en wel op 27 september. We hebben protocollen geschreven, plannen gemaakt, mensen aangeschreven, vergunningen aangevraagd en ook gekregen. Alles is geregeld en we zullen ons aan alle richtlijnen van het RIVM houden. We hopen op een mooie dag en willen ook alle mensen die meefietsen vragen om zoveel mogelijk alle welbekende richtlijnen op te volgen zodat we samen met jullie dit tot een succes brengen!”

Er zijn drie routes uitgezet. Voor elke fietser een afstand. Het rondje van 30 kilometer is speciaal voor families. Daarnaast kan er 60 en 100 kilometer worden gefietst voor de wat fanatiekere fietsers. Maar, de e-bike is ook heel geschikt om de 30 of 60 kilometer te fietsen. De 100 km is iets langer dan de wielerwedstrijd zelf. Je rijdt over de Lekdijk, duikt bij Ammers de polder in en rijdend langs de Graaf terug naar de Vijfherenlanden. Vertrek is van 08:30 tot 11:00 uur.

Deze editie van de toertocht staat in het teken van retro. Wie nog een leuke retro fiets in de schuur staan, kan daarmee meedoen. Of als iemand nog een super leuke retro wieleroutfit al een tijdje in de kast heeft staan, kan die aantrekken. Petjes, fietsen, sokken, accessoires; hoe gekker hoe beter. En de leukste creatie wint een leuke prijs in retro stijl.

Vanwege corona is het verplicht om vooraf even aan te melden op de website www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht. Kies daarbij de startplaats Meerkerk of Oud-Alblas. Alle verdere informatie is terug te vinden op de website. De inschrijving is geopend tot en met donderdag 24 september. Alle deelnemers ontvangen nog een e-mail met de huisregels en relevante informatie.

Uiteraard is de toertocht ook dit jaar voor het goede doel. De opbrengst van de AWM toertocht gaat jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar is dat het ROPA-run team van Dirk ‘t Lam. De Roparun is een evenement waarbij acht lopers in estafettevorm van Parijs naar Rotterdam lopen om terminale kankerpatiënten te steunen.