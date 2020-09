Mourik-dochters Petrogas en BlueAlp maken circulaire olie uit plastic

OOSTENDE/GROOT-AMMERS • Mourik-dochters Petrogas en BlueAlp zijn afgelopen week in samenwerking met consortiumpartners Den Hartog en RenaSci gestart met de productie van olie uit plastic.

Onder leiding van Chief Technology Officer van Petrogas Chris van der Ree uit Groot-Ammers heeft een team van engineers op de site in het Belgische Oostende donderdag om 05.30 uur de eerste olie naar de opslagtanks gestuurd.

"Wij zijn meer dan tien jaar bezig geweest met de ontwikkeling en verfijning van dit innovatieve proces, dus het feit dat we vandaag de eerste olie hebben geproduceerd is een spectaculaire mijlpaal. Niet alleen voor onze bedrijven en partners maar vooral ook voor de bijdrage die dit gaat leveren aan een duurzame wereld", aldus Chris van der Ree, die in een interview in Het Kontakt hier eerder dit jaar op inging..

De komende periode wordt het proces geoptimaliseerd en wordt verkend hoe breed het spectrum aan producten wordt die deze fabriek kan produceren.