D66: 'Juist die kleine winkeltjes geven Vijfheerenlanden kleur en eigenheid'

VIJFHEERENLANDEN • D66-fractievoorzitter Klaas de Zwaan vindt dat het college van Vijfheerenlanden een detailhandelsvisie heeft gepresenteerd zonder al te veel ambitie. "De mogelijkheden voor de toekomst zijn heel beperkt benoemd", zei hij gisteren tijdens de behandeling van de visie in de commissie RVE.

"In de visie gaat het vooral om locaties en volumes, niet over het type aanbod van winkels, niet over het verblijfsklimaat en niet over uitstraling. Dat is heel gek, want juist op die vlakken kan de concurrentie met internetwinkels worden aangegaan."

De Zwaan vindt de visie onpersoonlijk. "De eigenheid van Vijfheerenlanden wordt te weinig belicht. Supermarkten krijgen in deze visie een centrale rol toebedeeld. Niet ten onrechte. Ze spelen een heel grote rol op het gebied van werkgelegenheid, op het gebied van economie en leefbaarheid van de kernen. Maar voor Vijfheerenlanden zit de kracht ook in die kleine, authentieke creatieve ondernemers: de bakker, de slager, de glasgalerie, de kleding- en schoenwinkels, de chique juwelier, dat hippe winkeltje annex lunchroom, die schitterende slijterij in Leerdam. Zij geven het winkelbestand kleur en eigenheid."