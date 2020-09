Molenlanden wil communiceren in klare taal

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil duidelijker gaan communiceren met inwoners en binnen de eigen organisatie. Wethouder Bram Visser en gemeentesecretaris Femmy Jonker ondertekenden daarom dinsdagmiddag 22 september de Direct Duidelijk Deal.

In de deal belooft de gemeente om zoveel mogelijk klare taal te gebruiken. Medewerkers krijgen momenteel een training in duidelijk taalgebruik.

Heldere brieven

Wethouder Visser vertelde dinsdagmiddag: "We hebben ons aangesloten bij de Direct Duidelijk Deal vanuit de centrale overheid. Er kan een slag gemaakt worden in het schrijven van korte en heldere brieven. We hopen dat ontvangers ook terugkoppelen en ons zullen vragen wat we precies bedoelen als er iets niet duidelijk is."

Workshops

Femmy Jonker legde uit: "Zowel werknemers als het college krijgen workshops. We bekijken brieven en gaan na hoe de tekst beter zou kunnen." Met een lach: "De workshops zijn al gestart en zijn hartstikke leuk."

Juridisch taalgebruik

Omdat teksten vaak ook juridisch correct moeten zijn, is het niet altijd eenvoudig om begrijpelijke teksten te schrijven. Jonker: "Maar het kan vaak ook anders. We kijken eerst naar brieven en e-mails. Dit najaar starten we ook met raadsvoorstellen. Je moet een balans zoeken tussen een tekst juridisch laten kloppen en begrijpelijk laten zijn."

Communicatiemedewerker Ingeborg Voogt: "Het gaat niet alleen om woordkeuze, maar ook om zinslengte. We streven ernaar te schrijven op b1 niveau."