VVD Vijfheerenlanden zet vraagtekens bij boerderijwinkels

VIJFHEERENLANDEN • Het winkelaanbod in Vijfheerenlanden moet volgens de nieuwe gemeentelijke detailhandelsvisie geconcentreerd worden in de grotere kernen zoals Leerdam en Vianen en ook nog een beetje in Meerkerk en Ameide. In kleine dorpjes is echter geen ruimte is voor nieuwe winkels.

Boerderijwinkeltjes zullen nog wel wel in beperkte mate worden toegestaan. Maar dan wel met de restrictie dat ze alleen producten van de eigen boerderij verkopen. En daar zit vaak het sluipende probleem, oordeelde André van der Leest (VVD) afgelopen maandag tijdens de commissievergadering RVE.

Vleesboerderij Barten

"Kijk naar vleesboerderij Barten (Meerkerk, red.). Die heeft een assortiment, waar een slagerij een puntje aan kan zuigen. Tot aan vissaus toe. De verkoop van eigen producten is geen enkel probleem, maar waar trek je de grens? Ook de boerderij van de Groene Geer in Nieuwland is een complete supermarkt. Is dat hetgeen wordt beoogd. Op deze manier zijn we onze eigen concurrentie aan het organiseren."

Commissielid Peter Heikoop van GroenLinks, tevens eigenaar van boerderijwinkel De Geer, vindt het beleid wel heel streng. "Als jonge ondernemers aan de weg bloemen willen verkopen, moet dat dan gelimiteerd worden? Er is veel leegstand in agrarische gebouwen. Dat is een unieke gelegenheid om winkelbestand mogelijk te maken binnen beperkingen. Die enkele klant hoef je toch niet te dwingen om naar koopcentra te gaan. Denk niet dat deze centra door zo'n verbod (in de dorpen, red.) opeens opbloeien."