Feestelijke opening natuurbelevingstuin in Hei- en Boeicop

In Hei- en Boeicop werd de natuurbelevingstuin geopend door twee leerlingen. Naast een buitenlesplaats kunnen de kinderen er bewegen, spelen en ontdekkend leren tussen de bloemen en planten. (Foto: L. Bikker)

HEI- EN BOEICOP • Maandag 21 september was het feest op School met de Bijbel in Hei- en Boeicop, want de natuurbelevingstuin werd officieel geopend.

Er is een buitenlesplaats, verschillende speeltoestellen en watertappunt. De kinderen kunnen er bewegen, spelen en ontdekkend leren tussen de bloemen en planten.

Alle kinderen kregen een mooie bidon met hun naam erop. Nadat de jongste en de oudste leerling een tak hadden doorgeknipt, mocht iedereen zijn of haar mooie bidon vullen bij het tapwaterpunt. De kinderen hebben met elkaar geproost op heel veel fijne en leerzame momenten in deze mooie natuurbelevingstuin.