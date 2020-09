Wandelen met GIGA Molenlanden

BLESKENSGRAAF • GIGA Molenlanden start op donderdag 1 oktober een nieuwe wandelactiviteit in de gemeente Molenlanden voor iedereen die van wandelen houdt, maar dat liever niet alleen doet.

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de nieuwe wandelactiviteit van GIGA Molenlanden in samenwerking met het Sociaal Team. Deze wandeling start op donderdag 1 oktober om 10:00 uur bij de hoofdingang van woonzorglocatie Graafzicht te Bleskensgraaf en vindt wekelijks plaats tot 12 november. Wandelen biedt rust en ontspanning en is ook nog eens gezellig. Iedereen kan meedoen op zijn/haar niveau. Wie op het moment van de wandeling de zorg voor een naaste heeft, waardoor men eigenlijk niet mee zou kunnen gaan of wie een naaste wil meenemen die speciale begeleiding nodig heeft, kan dat laten weten. Opgeven is verplicht. Dit is mogelijk via Henrieke Daniëls, 06-16634512 of via info@gigamolenlanden.nl.