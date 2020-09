Houthandel Gorinchem sponsort het hout voor nieuwe banken en tafels

ARKEL • Houthandel Gorinchem heeft het hout gesponsord voor nieuwe banken en tafels bij ASV Arkel.

De bestaande banken waren echt op en waar de zomer en de coronaperiode goed voor zijn geweest, is een grote timmerklus.

De oud ASV-Arkel superspits en timmerman van de onderhoudsploeg Arie Versluis, heeft voor zijn vereniging prachtige nieuwe banken en tafels gemaakt voor op het buitenterras. Het steigerhout is beschikbaar gesteld door Richard Nugteren van Houthandel Gorinchem. De afgelopen week zijn de banken en tafels in gebruik genomen en werd door de sponsorcommissie in de persoon van Pierre van de Stam Arie in de bloemen gezet.

Houthandel Gorinchem is al jaren een vertrouwd adres voor al jouw tuinhout en is gevestigd aan de Haarweg 18 te Gorinchem. Meer info: www.houthandelgorinchem.nl.