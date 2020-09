Doe Mee kondigt najaarstour 2020 aan door Molenlanden

MOLENLANDEN • Op zaterdag 26 september start Doe Mee Molenlanden haar najaarstour ‘Op weg naar 2022’.

De partij heeft geen landelijke campagne voor de Tweede kamer-verkiezingen voor zich, dus hebben ze ‘alle tijd en aandacht voor super lokaal’, zoals ze het zelf omschrijven. De partij refereert hierbij aan hun verkiezingsbelofte: “We komen terug elk jaar en in elke buurt.” Corona zorgde er dit jaar voor, dat er in de dorpen en de stad Nieuwpoort geen markten waren. In het najaar willen ze vooral doen wat wél kan. Natuurlijk op gepaste afstand.

Zaterdagmorgen 26 september is Doe Mee in het centrum van Giessenburg. Ze staan daar met een mobile Doe Mee-home, die de hele najaarstour met partij meereist. Wie een onderwerp heeft waarmee men het gesprek wil aangaan, kan dat melden via info@doemeemolenlanden.nl of via 06-12593581. Mogelijk komt dan de mobile Doe Mee-home binnenkort in de buurt te staan.