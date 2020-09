Aantal besmettingen met corona lopen fors toe

REGIO • Het aantal gemelde besmettingen met corona lopen behoorlijk op in de afgelopen week. Dat meldt de GGD op haar website.

Tussen vrijdag 11 september en donderdag 17 september werden er 20 nieuwe gevallen gemeld in Molenlanden, 11 in Alblasserdam en 15 in Papendrecht. Ter illustratie; in Molenlanden werden vorige week 4 nieuwe besmettingen gemeld en in Papendrecht en Alblasserdam 11. In de weken daar weer voor was het aantal besmettingen nog lager met 5, 5 en 2 voor respectievelijk Molenlanden, Alblasserdam en Papendrecht.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, plaatste op maandag 21 september een waarschuwing over de toenemende coronacijfers. Dat bericht is hier te lezen.