Aantal besmettingen stijgt: ‘terug naar de scherpte van het voorjaar’

REGIO • Momenteel zijn er in de regio Zuid-Holland Zuid nog geen aanvullende, ingrijpende maatregelen nodig. Maar de situatie kan snel veranderen. Het aantal coronabesmettingen loopt stevig op en is ten opzichte van vorige week verdubbeld.

Met name binnen de familie en privéomstandigheden besmetten mensen elkaar. Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff: "Eerder waren het niet de extra maatregelen of de intelligente lockdown, maar was het ons gedrag wat het verschil maakte. We moeten terug naar de scherpte die we in het voorjaar hadden: houd je aan de maatregelen om een tweede golf te voorkomen."

Toenemend aantal besmettingen

In de regio Zuid-Holland Zuid zien we een stijgend aantal meldingen in alle gemeenten van mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Het aantal besmettingen is ten opzichte van vorige week verdubbeld; we zien daarnaast een stijgende lijn in het aantal ziekenhuisopnames. We moeten daarom weer terug naar dat urgentiebesef en extra scherp zijn op de maatregelen. Kolff: "Besef dat er nu nog veel mogelijk is, maar als we ons niet goed aan de maatregelen houden blijven de besmettingen oplopen en zijn we genoodzaakt om strengere maatregelen te nemen. Houd je daarom aan die 1,5 meter afstand en aan de hygiënemaatregelen. Voor ondernemers, winkeliers en supermarkteigenaren: kijk weer even scherp naar looproutes, afstand- en hygiënemaatregelen."

Vooral in privésfeer

"We zien het aantal besmettingen vooral oplopen in de privésfeer met name binnen familie en op (privé)feestjes. Waar afgelopen week nog vooral jongeren positief testten op het coronavirus, zien we nu ook dat hun ouders vaker besmet raken. Het risico is dat deze groep erg groot wordt en dat dan opnieuw de ouderen en kwetsbaren worden getroffen. ‘Daar moeten we voor waken, om zorgelijke situaties te voorkomen. Het is daarom enorm belangrijk om je aan de maatregelen te houden, om de kwetsbaren binnen de samenleving te beschermen en zodat de druk op de zorg niet toeneemt. We kunnen dit, dit hebben we bewezen. We moeten het nu nog een keer doen.’’

Kolff vervolgt: "Momenteel zitten we op risiconiveau 1, waakzaam, maar als we op deze manier doorgaan zal de situatie zorgelijk worden (risiconiveau 2) en zijn er nieuwe maatregelen nodig om het toenemend aantal besmettingen terug te dringen. We zijn alert en blijven monitoren op het aantal besmettingen en brandhaarden. We willen het virus zo hard en precies mogelijk raken, met zo min mogelijke negatieve gevolgen voor de economie en de samenleving."