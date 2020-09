Nieuwe publicatie over de Merwedegijzelaars

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op 3 oktober 2020 verschijnt er een publicatie over de Merwedegijzelaars. Dat is de naam voor honderden jonge mannen uit Giessendam, Hardinxveld, Sliedrecht en Werkendam, die op 16 mei 1944 door de Duitsers zijn opgepakt als wraak op het neerschieten van enkele Landwachters. Tien jaar terug verscheen over deze ogenschijnlijk vergeten gebeurtenis een eerste druk.

De moord op bakkersknecht Wouter Smit (14 april 1944) is de aanleiding, gevolgd door wraak van de ondergrondse, waarbij twee Landwachters de dood vinden. De bezetter pakt als represaille eerst 21 burgers en later honderden jongemannen op. Nadat deze een dag lang zijn vastgehouden worden ze in de avond weggevoerd naar het concentratiekamp Amersfoort. Voor veel van hen volgt later deportatie naar Duitsland, waar 26 onder erbarmelijke omstandigheden het leven laten. In de herzie-ne uitgave staat alle sinds 2010 bekend geworden informatie. Veelal laat de auteur van het boek, Anja van der Starre, familieleden en ooggetuigen aan het woord. Hierdoor is dit een boeiende uitgave geworden, met veel illustraties. Een uniek document over een verschrikkelijk gebeuren.

In 2010 verscheen over deze Merwedegijzelaars een eerste publicatie in de Historische Reeks Har-dinxveld-Giessendam. Dit leidt tot tal van reacties, waarbij blijkt dat veel inwoners van de drie dorpen weinig meer afweten van deze verschrikkelijke gebeurtenissen. De verschijning van dit boekje maakt veel verhalen los en brengt veel meer aan het licht over de razzia en de gevolgen daarvan. Al deze nieuwe informatie staat in de binnenkort verschijnende herdruk van het boek. Het boek verschijnt op het moment van de onthulling van drie monumenten in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.

Nu tien jaar later laat de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam een heruitgave van het boek verschijnen, met veel meer informatie staat dan in de eerste druk. Vrijwel alles dat in de afge-lopen tien jaar aan het licht kwam is er in verwerkt. Alle aspecten naar aanleiding van de razzia en de gevolgen aan bod tot aan de totstandkoming van het monument. Het is na 3 oktober 2020 voor € 8,95 onder meer te koop in Hardinxveld-Giessendam, bij het Historisch Informatie Centrum, Peulen-straat 243 zaterdag10-12 u), Museum De Koperen Knop, Binnendams 6 (dinsdag tot en met vrijdag 13-17 u en zaterdag 11-17 u) en Boekhandel Ritmeester, Rembrandtstraat 29 (openingstijden).

Om zeker te zijn van een exemplaar van de nieuwe uitgave kunt u alvast intekenen door € 8,95 over te maken op IBAN NL 65 RABO 03250 99 138 ten name van Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. U kunt het dan vanaf 10 oktober 2020 tussen 10 en 12 uur ophalen in het Historisch Informatie Centrum: Peulenstraat 243 te Hardinxveld-Giessendam (open zaterdag tussen 10 en 12 uur). Voor meer informatie kijkt u op: www.merwedegijzelaars.nl, een door Anja van der Starre be-heerde website. Ook de voor kinderen geschreven publicatie Helsluis van Judith Brinkman is nog te koop.