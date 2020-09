Jubilarissen bij Streekkoor O en U

BRANDWIJK • Tijdens de jaarvergadering in De Akker in Brandwijk werden Gerrie van Dam-den Butter, Jan Kraaiveld en Nelly Lagerwerf-Molenaar in het zonnetje gezet vanwege hun 45 jaar trouw aan het koor.

Wim Brandwiik hoorde er ook bij, maar was afwezig door zijn vakantie.