Kunststof kozijnen zijn beter dan ooit. Je hebt misschien nog de kozijnen van vroeger voor de ogen, met de gelige tint die meteen weggeeft dat het van kunststof is. Tegenwoordig is dit niet meer zo en hebben kunststof kozijnen meer voordelen dan je denkt.

Om te beginnen zijn kunststof kozijnen goedkoper dan ooit. Niet alleen is de aanschaf goedkoop, omdat kunststof nu eenmaal makkelijker te vormen is dan hout, maar een maatwerk kozijn is even duur als een standaard model. Altijd een leuke meevaller! Met de simpele montage en simpele onderhoud kost het nog minder om je huis van fraaie kozijnen te voorzien en heb je meer budget over voor leuke dingen of extra isolatie.

Minder onderhoud

Het is net al even opgebracht, maar kunststof kozijnen hebben een stuk minder onderhoud nodig dan houten kozijnen. De grootste kostenpost, het opnieuw laten verven, valt volledig weg met de huidige kunststof kozijnen. Ook heb je veel minder kans op rot of iets dergelijks en is kunststof weerbestendig, dus hoe hard het ook stormt, sneeuwt of als de zon gewoon schijnt, je kozijnen blijven mooi. Als het toch niet zo is, kun je simpelweg een doekje met sop eroverheen halen en je kozijnen zijn weer als nieuw.

Geen verkleuring

Eerst was een van de grootste nadelen het uiterlijk van kunststof kozijnen. Ook dit is tegenwoordig een stuk beter. De witte kozijnen verkleuren tegenwoordig niet meer, dus de typische gele tint is een ding van het verleden. Hou je toch meer van de uitstraling van hout? Dan zit je ook goed met kunststof: de houtlook is inmiddels zo realistisch dat zelfs vakmannen het verschil soms pas zien als ze tegen het kozijn tikken. Als je liever andere kleuren hebt, dan is dat ook mogelijk. Je kunt alle kanten op, zoals je ziet!

Kunststof kozijnen zijn tegenwoordig de betere keuze voor je ramen. Niet alleen scheelt het in de portemonnee, je hoeft ook geen extra geld en moeite te steken in het onderhoud en je bent niet langer gebonden aan een bepaalde uitstraling. Door de veelzijdigheid van kunststof kozijnen is er voor ieder wel wat wils.