Cadeaubonnenactie energie van gemeente Vijfheerenlanden succesvol

VIJFHEERENLANDEN • De cadeaubonnenactie waarmee gemeente Vijfheerenlanden haar bewoners wil helpen om comfortabel te wonen en energie te besparen, loopt volgens wethouder Christa Hendriksen als een trein.

“Die actie is een enorm succes. Inwoners maken er massaal gebruik van.”

De actie blijkt voor huiseigenaren een prima prikkel om hun woning te verduurzamen. Naast het financiële voordeel dat dit oplevert, groeit volgens de wethouder bij steeds meer inwoners het besef dat energietransitie een belangrijk onderwerp is.

“Eerst was het nog vaak een ver van mijn bed show, maar, naast de financiële prikkel, gaat het onderwerp steeds meer ‘leven’. Inwoners beseffen de noodzaak van het verduurzamen van de woning.”

‘Probleem’ is wel dat de bonnen tot nu toe alleen beschikbaar zijn voor woningeigenaren, omdat huurwoningen eigendom zijn van de woningcorporaties. “Inmiddels krijgen we signalen dat er ook iets voor huurders gedaan gaat worden.”

En er is meer duurzaamheidsnieuws. Aan het eind van het jaar volgt een nieuwe ronde voor de collectieve inkoop van zonnepanelen, terwijl de gemeente bovendien in de weer is met de regionale energietransitie.

“De raad heeft het concept vastgesteld, we gaan nu met inwoners en buurgemeenten kijken hoe we dat vorm kunnen geven. De eerste stap is om het opwekken van duurzame energie zo goed mogelijk in te passen in het landschap”, aldus de wethouder die benadrukt dat een zo breed mogelijk draagvlak belangrijk is om van het beleid een succes te maken.

Veel informatie over duurzame ontwikkelingen in de gemeente is te vinden op https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/.