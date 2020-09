Nieuwe enquête TipVijfheerenlanden over mondkapjes en vuurwerk

VIJFHEERENLANDEN • Mondkapjes, vuurwerk en duurzaamheid. Het zijn de onderwerpen van de nieuwe enquête van TipVijfheerenlanden.

De vragen gaan onder meer over de mondkapjesplicht. Nu het aantal coronabesmettingen snel stijgen een onderwerp om eens over na te denken.

De gemeente Vijfheerenlanden neemt maatregelen rondom de jaarwisseling, met als doel een leuke en veilige jaarwisseling te organiseren voor iedereen. Een van de maatregelen is het instellen van vuurwerkvrije zones in bepaalde wijken, maar hoe denken inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden daar eigenlijk over?

Het onderwerp duurzaamheid bepaalt ook zeer regelmatig de nieuwsberichten, tijd om eens te peilen hoe daar in de gemeente Vijfheerenlanden over gedacht wordt.

Burgerpanel TipVijfheerenlanden wordt geregeld geraadpleegd in de gemeente Vijfheerenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Leerdam/ Vianen/ Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Uitslagen van de onderzoeken kunnen een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.

