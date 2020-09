VVD Papendrecht staat open voor bebouwing boven A15

PAPENDRECHT • De VVD van Papendrecht zou het bouwen van huizen willen toestaan in het gebied ten noorden van de A15.

Dat heeft de partij donderdagavond meegedeeld aan de commissie Ruimte, die vergaderde over de concept-Omgevingsvisie. VVD Papendrecht reageerde met haar opmerking over het bouwen boven de A15 op de gemeente Sliedrecht, die onlangs aangegeven heeft hiervoor open te staan.

“Het tekort aan huizen is groot in alle segmenten”, motiveert fractievoorzitter Sophia de Keizer van VVD Papendrecht. “Denk hierbij aan starterswoningen, seniorenwoningen, combinatiewerk, Tiny houses en het duurdere segment.”

Slim verplaatsen

Uiteraard moeten de huizen duurzaam en volgens de laatste ontwikkelingen en zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd worden. Deze nieuwe groene wijk kan aangevuld worden met een natuur speelpark en diverse andere recreatiemogelijkheden. Ook het slim verplaatsen van reeds aanwezige faciliteiten uit de reeds bebouwde biedt mogelijkheden om woningen te bouwen zonder delen van parken op te offeren.

Sophia: “Het is de hoogste tijd om met eigen visie daadkrachtig te werken aan de toekomstbestendigheid van Papendrecht. Kiezen voor groei om ons lage lastenniveau te kunnen handhaven en ons hoge voorzieningen niveau in stand te kunnen houden, maar ook om onze kinderen blijvend toekomstperspectief in Papendrecht te geven verkiezen wij boven lukraak bezuinigen via een catalogus.”

Echt nodig

“Tevens willen wij benadrukken dat woningbouw écht noodzakelijk is”, vervolgt de fractievoorzitter van VVD Papendrecht. Er is volgens de VVD een grote behoefte aan verschillende types woningen. “Ook hebben we ons geconformeerd aan een brede woonvisie met de gezamenlijke Drechtsteden daar moeten we aan willen voldoen, om zo ons mooie dorp onderdeel te laten blijven zijn van een blijvend welvarende regio om trots op te kunnen zijn.”

Lef tonen

Sophia de Keizer: “We zullen manieren moeten zoeken en lef moeten tonen om nieuwe inkomsten te genereren, zeker met onze op z’n zachts gezegde benarde financiële positie. De noodzaak om alle faciliteiten in stand te kunnen houden en zelfs te groeien en te investeren heeft voor de VVD fractie een grote prioriteit. De kracht van Papendrecht is om qua voorzieningenniveau bij de top honderd gemeenten te blijven en qua woonlasten juist een van de goedkoopste en dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken.”

Globaal gezien gaat het in dit verhaal om het gebied dat ingesloten ligt tussen de A15, de N214 en ongeveer 200 meter ten oosten van de Matenasche Scheidkade. Dat is namelijk het enige gebied ten noorden van de A15 dat eigendom is van de gemeente Papendrecht.

Later volgt meer informatie.