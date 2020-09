Al 500 reacties op oproep roodharigen in De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam kreeg de afgelopen dagen meer dan 500 aanmeldingen van roodharigen. Zij reageerden op een oproep voor medewerking aan een fotosessie over mensen met rood haar. Dit gebeurde in het kader van de laatste expositie van 2020: Mijn Meter Rood.

Deze bijzondere expositie wordt samengesteld en ingericht door zo’n dertig gastconservatoren. Zij zijn hiervoor door het museum uitgenodigd. Het gaat hierbij om bekende en minder bekende Nederlanders. Elk van hen krijgt een meter ruimte in het museum en gaat daar met hulp van de museummedewerkers aan de slag. Uitgangspunt hierbij is dat rood de rode draad in de expositie in. Daarbij zijn heel verrassende zaken te zien. Ook foto’s van mensen met rood haar, die in hun leven heel wat keren de opmerking ‘hè vuurtoren’ hebben gekregen. De expositie kan worden bezocht van 28 november 2020 tot en met 16 januari 2021.

De komende tijd krijgt iedereen die heeft gereageerd van het museum een reactie, waarin ook informatie staat over een door het succes noodzakelijke wijziging in de aanpak van de fotosessie.

Voor informatie: www.koperenknop.nl.