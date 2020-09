Vijfheerenlanden vanaf nu officieel ‘doortrapgemeente’

VIJFHEERENLANDEN • Tijdens een informatiebijeenkomst over veilig fietsen, op donderdag 17 september in Ameide, is de gemeente Vijfheerenlanden officieel benoemd als ‘doortrapgemeente’.

Doortrappen is een landelijk initiatief, dat in de gemeente Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd door onder andere Zederik in Beweging in samenwerking met Team Sportservice en de provincie Utrecht.

Op donderdag 17 september kwamen 15 senioren af op de informatiebijeenkomst Veilig en Fit blijven trappen in Ameide. Tijdens deze bijeenkomst is het landelijk initiatief van Doortrappen toegelicht. Net als het belang om langer veilig mobiel te blijven.

De aftrap

Wethouder Marcel Verweij, betrokken bij WMO en volksgezondheid, gaf de aftrap. “In onze gemeente zijn er veel senioren. En één ding weten we zeker: het worden er alsmaar meer. Wij willen ervoor zorgen dat ze goed kunnen blijven meedoen. Als ze blijven fietsen, blijven ze vitaal en blijven ze anderen ontmoeten. Daarom steunen wij dit project van harte. Op naar het vervolg!” Wethouder Verweij ontving van Chantal Kronenburg (Verkeersveiligheid en Gedrag Provincie Utrecht) het certificaat Doortrappen en zijn daarmee officieel een Doortrapgemeente geworden.

Veilig en met plezier

Beweegcoach Stan (Zederik in Beweging): “Wanneer mensen ouder worden, pakken ze steeds minder de fiets. Aan de hand van verschillende tips, maatregelen en oplossingen zorgen we ervoor dat senioren veilig én met plezier op hun fiets blijven stappen. Hierdoor blijven ze langer fit, vitaal en zelfstandig. Ouderen fietsen graag en willen graag blijven fietsen. Maar ze zijn kwetsbaar in het verkeer. Met het programma Doortrappen hebben we de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.”

Het vervolg

Op donderdag ochtend 1, 8 en 15 oktober worden er in De Hoven in Ameide vervolgtrainingen aangeboden. Tijdens de trainingen wordt theoretisch ingegaan op de (nieuwe) verkeersregels, de dode hoek en gaan deelnemers actief aan de slag met een fietsparcours en remproef waarbij onder andere behendigheid wordt getraind. Maar ook het soepel houden van de spieren en gewrichten komt aan bod.

Ambitie

Het landelijke programma Doortrappen, ontwikkeld door het Ministerie van I&W, heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Om dat te bereiken worden in gemeenten diverse Doortrappenactiviteiten georganiseerd. De provincie Utrecht ontzorgt gemeenten bij de uitvoering van deze activiteiten en ziet graag dat andere Utrechtse gemeenten ook meedoen. Voor meer informatie: www.zederikinbeweging.nl of Stan de Groot (beweegcoach en coördinator Doortrappen in Vijfheerenlanden) via info@zederikinbeweging.nl of 06-22810286.