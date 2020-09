Omwonenden maken bezwaar tegen nog meer arbeidsmigranten in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Een groep van 33 omwonenden van de Graafdijk-West 25 in Molenaarsgraaf maakt bezwaar tegen de komst van 25 tot 60 arbeidsmigranten op dit adres.

De omwonenden van de Graafdijk-West reageren met een petitie tegen de aanvraag voor het mogen huisvesten van minimaal 28 shorstay arbeidsmigranten uit Roemenië in een woonboerderij aan de Graafdijk-West 25 in Molenaarsgraaf.

"Niet alleen het grote aantal op dit adres met deze aanvraag, maar tevens over het eveneens grote aantal arbeidsmigranten wat momenteel al in onze woonkern, rondom Graafdijk-West Molenaarsgraaf gehuisvest is, met alle overlast vandien", melden de omwonenden in een brief aan het gemeentebestuur.

Niet geschikt

Directe omwonenden zijn van mening dat deze locatie niet geschikt is voor het vestigen van arbeidsmigranten, omdat die vlakbij de dorpskern ligt. "We vrezen grote consequenties: overlast voor de buurt (zowel qua geluid als vervoersbewegingen) en een groot gevoel van sociale onveiligheid die dit met zich meebrengt.”

Dit verzoek druist volgens de omwonenden ook in tegen het beleid dat de gemeente eerder heeft gemaakt. Daarbij wordt verwezen naar de Beleidsnotitie arbeidsmigranten van oktober 2019, waarin wordt vermeld dat shortstay arbeidsmigranten op een centrale locatie dienen te worden gehuisvest. De ondertekenaars van de petitie vinden een woonkern niet geschikt als centrale locatie voor shortstay arbeidsmigranten.

Ondragelijk

De ondertekenaars van de petitie vinden dat er nu al veel arbeidsmigranten verblijven rondom en in de kern Molenaarsgraaf. De omwonenden hebben er vele tientallen tot honderd zelf geteld. "Wat de leefbaarheid voor ons als bewoners in deze woonkern nu al soms ondragelijk maakt", aldus de omwonenden.

“De aantal die door de overheid uit Den Haag aan de gemeente Molenlanden is verzocht om te huisvesten, is al lang overschreven met alle dorpen in Molenlanden waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn”, vinden de omwonenden.