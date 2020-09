Grote corona-uitbraak in Leerdams woonzorgcentrum Meesplein: 25 besmettingen onder bewoners en medewerkers

LEERDAM • In woonzorgcentrum Meesplein van Present in Leerdam is een omvangrijk coronacluster vastgesteld, meldt burgemeester Sjors Fröhlich van gemeente Vijfheerenlanden donderdagavond.

Dertien medewerkers en twaalf bewoners zijn besmet met covid-19. Daarnaast is een aantal testuitslagen nog niet bekend.

Meesplein is inmiddels gesloten voor bezoek. De contactpersonen van de bewoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond vanavond in Het Dak.

(later meer)





Ik ben hier zeer bezorgd over. Virus opnieuw overgesprongen naar kwetsbare mensen. Precies waar we bang voor waren.

Hou je aan de maatregelen. Altijd. Overal. https://t.co/3Vtt87L5Gl — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) September 17, 2020