Bibliotheek Noordeloos feestelijk geopend

NOORDELOOS • Wethouder Johan Quik en Ankie Kesseler (directeur-bestuurder van de bibliotheek AanZet) hebben op woensdag 16 september de bibliotheek van Noordeloos feestelijk geopend.

“Een bibliotheek is meer dan alleen een kast met boeken. Goed kunnen lezen en schrijven is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in onze toch wel complexe samenleving. De aanwezigheid van een goede bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol, zowel voor jong als oud”, aldus wethouder Quik.

Na het officiële moment volgde een rondleiding door het prachtige pand en presenteerden de bibliotheekmedewerkers de aanwezige collectie. Er was speciale aandacht voor tien items in de collectie die door bekenden in Noordeloos zijn aangedragen. Burgemeester Theo Segers tipte onder andere De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry. Een boek over het durven aangaan van het avontuur.

Versterken bibliotheekwerk

De nieuwe vestiging in Noordeloos is onderdeel van het versterken van het bibliotheekwerk in Molenlanden. De realisatie van deze plannen wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage die de gemeente in 2019 heeft ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Stap voor stap maken de gemeente en de bibliotheek de opgestelde visie en ambities waar, zodat iedereen in Molenlanden mee kan doen.

Ankie Kesseler: “Dit servicepunt in Noordeloos draagt echt bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van bibliotheekvoorzieningen binnen Molenlanden, daar zijn we blij mee. Een mooie start om samen met de betrokken inwoners van Noordeloos, een bijdrage te leveren aan informatieve en inspirerende ontmoetingen.”

Voor iedereen

Bibliotheek Noordeloos is er voor iedereen. Voor jong en oud. Leden kunnen vanaf nu een boek lenen uit de grote bibliotheekkast. Of een boek dat (online) gereserveerd is uit de brede collectie van AanZet. Ook liggen er straks tijdschriften. Bezoekers worden de komende tijd naar hun favoriete tijdschriften gevraagd, zodat deze worden opgenomen in de collectie.

En er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Kinderen schuiven bijvoorbeeld aan bij het voorleesuurtje. En mensen die ondersteuning nodig hebben bij digitale ontwikkelingen kunnen met hun vragen terecht in het Noorderhuis. Bibliotheek Noordeloos is open op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Openingsactie

Iedereen is welkom in Bibliotheek Noordeloos, maar als lid kun je meer. Daarom krijgt iedereen die lid wordt van de Bibliotheek AanZet nu €7,50 korting op een volwassen abonnement. Met een abonnement kun je alle voordelen van de bibliotheek ontdekken. En speciaal voor alle bestaande leden uit Noordeloos ligt er een leuk openingscadeautje in de nieuwe vestiging klaar.