Je hebt je favoriete witte overhemd gevonden? Proficiat! Nu is het zaak om dat overhemd zo lang mogelijk stralend wit te houden. En dat is niet evident, want overhemden die niet op de juiste manier onderhouden worden, kunnen al snel verkleuren. Vooral onder de oksels is het risico door transpiratie of het gebruik van de verkeerde deodorant best groot. Toch is het zonde om een overhemd om die reden weg te gooien, want er zijn verschillende methodes om die vlekken te verwijderen. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Er zijn over het algemeen twee types wasmiddelen die een wit overhemd weer effectief stralend wit kunnen krijgen: middelen zonder chloor en middelen met chloor. Let wel op met welk wasmiddel je gebruikt, want sommige methodes zijn beschadigend voor kwetsbare stoffen. Voor je begint, is het aan te raden om het etiket van het overhemd goed te bekijken.

Wasmiddelen zonder chloor

Ook wasmiddelen zonder chloor zijn inzetbaar om je favoriete overhemd weer stralend wit te krijgen. In chloorvrije bleekmiddelen zit zuurstof of waterstofperoxide als actieve bestanddeel om de kleding weer wit te maken. Chloorvrije middelen zijn zachter en veiliger dan middelen met chloor.

Voor het gebruik van een chloorvrij bleekmiddel doorloop je de volgende stappen:

Lees het etiket van je overhemd om er zeker van het zijn dat het geschikt is voor het gebruik van een chloorvrij bleekmiddel.

Lees de instructies op de fles om een oplossing van het chloorvrije bleekproduct te maken.

Laat het overhemd een nacht in de oplossing liggen.

Was het overhemd de volgende dag met het normale wasprogramma.

Wil je een extra helder resultaat? Voeg dan 120 milliliter gedistilleerde witte azijn toe.

Deze behandeling vraagt iets meer tijd en moeite dan met chloor, maar is even effectief. De methode werkt bovendien ook voor de behandeling van plaatselijke vlekken, bijvoorbeeld die vervelende gele plekken onder de oksels.

Wasmiddelen met chloor

Chloorbleekmiddel is een krachtig middel om witte kleding te behandelen. Deze krachtige witmaker is echter enkel handig voor kledingstukken en overhemden die volledig wit zijn. Wanneer een wit overhemd een donker knoopje of een contrasterende boord heeft? Gebruik dan een wasmiddel zonder chloor.

Voor het gebruik van een chloorbleekmiddel doorloop je de volgende stappen:

Lees het etiket van je overhemd om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het gebruik van een chloorbleekmiddel.

Doe het overhemd in de wasmachine met de wasmiddelen die je altijd gebruikt en voeg er vervolgens 180 milliliter chloorbleekmiddel aan toe.

Was het overhemd.

Als je deze stappen correct doorloopt, zal je overhemd er weer stralend wit uitzien.

Beter voorkomen dan genezen

Maar, omdat het beter voorkomen is dan genezen, hebben we ook enkele tips om vlekken te voorkomen. Gele vlekken onder de oksels kun je bijvoorbeeld voorkomen door het gebruik van de juiste deodorant. Kies voor een deodorant zonder aluminium en let ook op de hoeveelheid die je aanbrengt. Breng beter regelmatig kleine hoeveelheden aan dan in één keer heel veel deodorant. Ook een T-shirt onder je overhemd dragen doet wonderen tegen gele vlekken.