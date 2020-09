Burgemeester Sjors Fröhlich: ‘Het gaat te hard met de besmettingen in Vijfheerenlanden’

VIJFHEERENLANDEN. “Het beeld in Vijfheerenlanden is rustig. Horecaondernemers doen hun best om zich aan de regels te houden. Onze boodschap is: ‘hou vol’.“

Burgemeester Sjors Fröhlich stelt vast dat het aantal nieuwe coronabesmettingen – ook in Vijfheerenlanden – gestaag toeneemt en het draagvlak voor de regels in hetzelfde tempo afneemt. “Dat is een gevaarlijke combinatie. Daar maak ik me zorgen over.”

Horeca

Vijfheerenlanden heeft de afgelopen weken extra ‘ingezet’ op de controles van de vele horecazaken in de gemeente. “Daaruit blijkt dat ondernemers heel bewust en heel serieus met deze zaak bezig zijn en hun best doen om zich aan de regels te houden.”

Anderzijds constateerde Fröhlich dinsdagmiddag tijdens het persgesprek – de eerste bijeenkomst na de uitbraak van het coronavirus medio maart – dat klanten het de ondernemers soms niet gemakkelijk maken.

“Die houden zich niet altijd aan de regels. Het is niet eenvoudig om gasten te corrigeren die bijvoorbeeld tafels tegen elkaar schuiven. Maar ondernemers doen dat wel en daar heb ik veel waardering voor.”

Gemoedelijk

Burgemeester Fröhlich benadrukt dat de gemeente voortdurend kijkt hoe de regels bij horecagelegenheden en – onder meer – sportaccommodaties zo goed mogelijk toegepast kunnen worden.

Redelijkheid en gemoedelijkheid hebben daarbij de voorkeur boven een agressieve aanpak met het accent op bekeuringen.

De controles worden uitgevoerd door Boa’s in burger. “Dat gebeurt op een gemoedelijke manier. Soms gaat het mis. Dan kijken we of we kunnen helpen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en leggen uit hoe het beter kan. We krijgen signalen – ook van buitenaf- dat die aanpak werkt."

"Anderzijds: als we merken dat ondernemers of organisaties bewust de regels aan hun laars lappen, pakken we ze aan. Dan worden er wel degelijk boetes uitgedeeld en sluiten we zonodig de ‘tent’.” Het doel van zowel de vriendelijke als de strengere aanpak is hetzelfde: ‘het overtreden van de regels beëindigen’.

We doen fors mee

En dat is hard nodig, stelt Fröhlich vast. “Het gaat te hard met de besmettingen. Dat zie je landelijk, maar ook in Vijfheerenlanden doen we daar fors aan mee. Dat merken we de afgelopen weken voortdurend. Vandaag (dinsdag 15 september) waren het er weer vijf. Dat zijn er gewoon veel te veel."

"Het gaat vooral om jonge mensen die daar niet direct erg ziek van worden – soms hooguit wat verkouden – maar ik maak me zorgen voor de komende maanden. Het virus is zich weer aan het uitbreiden, we zijn er nog niet klaar mee. Inmiddels nemen ook de ziekenhuisopnames weer toe."

"We willen niet terug naar de situatie van afgelopen voorjaar toen er tenten bij de ziekenhuizen stonden. Zoiets willen we niet meer meemaken. Daarom de oproep: hou vol en hou je aan de regels.”

