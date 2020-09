Klachten over nachtelijk vrachtverkeer door Lexmondse Dorpsstraat

LEXMOND • Marjolein Helder uit Lexmond maakte gisteren op niet mis te verstane wijze aan leden van de commissie RVE in Vijfheerenlanden duidelijk dat bewoners van de Dorpsstraat nog steeds enorm veel last ondervindt van het vrachtverkeer.

"'s Nachts om zestien minuten over vier schrik ik wakker. Mijn bed schudt heen en weer, mijn huis kraakt en ik hoor buiten een rammelende wagen. Het eerste wat ik denk is: 'zijn mijn kinderen veilig?' Ik val vervolgens niet meer in slaap."

Bestemmingsplan

Mevrouw Helder en twee andere bewoners uit straat plaatsten hun opmerkingen voorafgaande aan de commissiebehandeling van het bestemmingsplan voor het puin- en afvalverwerkingsbedrijf Kok, gevestigd aan de Achthoven 23a. Het bedrijf is in de loop der jaren enorm gegroeid. De huidige activiteiten vallen buiten de toegestane milieucategorie. Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Woongenot

De vrachtwagens van het bedrijf en andere vervoerders moeten noodzakelijkerwijs door de Dorpsstraat. Volgens mevrouw Helder gaat dat ten koste van haar woongenoot. "Het schuddende huis levert scheuren op in het pas aangebrachte voegwerk. Het schuddende huis levert scheuren op in de pas aangebrachte betonnen vloer. Het is niet normaal dat onze overburen dagelijks hun schilderijtje recht moeten hangen vanwege het schudden."

Legalisering

De wijziging van het bestemmingsplan van Kok Lexmond betekent volgens Marjolein Helder legalisering van activiteiten die al jarenlang illegaal worden uitgevoerd. "Wat voor signaal wilt u daarmee afgeven?" Ze schat de jaarlijkse vervoerde hoeveelheid puin en afval op zo'n 19.500.000 kilo. "Ik heb een trillend huis. Als ik een team-vergadering heb met mijn collega's zijn ze heel verbaasd, omdat mijn begint te schudden. 'Ah', zeg ik dan, 'dagelijkse kost.'

'Not the place to be'

"Ik gun Kok een mooi bedrijf. Ik vraag me alleen af of Achthoven 'the place to be' is. Dat het bedrijf daar al tientallen jaar zit, vind ik geen argument. MIjn huis stamt uit 1700. Dus dat punt win ik."

Inspreekster Helder pleitte nogmaals voor de aanleg van een rotonde. "Ik zie de steun daarvoor groeien."

