Vragen VHL Lokaal over geruchten coronabesmettingen tijdens feest in Lexmond

LEXMOND • De fractie van VHL Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden over een mogelijke uitbraak van het coronavirus na een feest in dorpshuis Het Bosch in Lexmond.

“Er doen geruchten de ronde dat er in Lexmond een uitbarsting van het corona-virus is geweest”, begint VHL Lokaal. “Tenminste 10 voornamelijk jongeren zouden zijn besmet met het coronavirus. Dit zou gebeurd zijn op een (illegaal?) feest in het dorpshuis Het Bosch. Het schijnt dat hierover door de betrokkenen wordt gezwegen om de beheerder van Het Bosch niet in problemen te brengen”, vervolgt VHL Lokaal.

De partij vraagt zich af of het bij de burgemeester bekend is dat dit in Het Bosch heeft plaatsgevonden. Als deze vraag bevestigend beantwoord kan worden door de burgemeester, wil VHL Lokaal weten welke maatregelen er zijn genomen of worden genomen.

Het gemeentebestuur van Vijfheerenlanden heeft officieel tot uiterlijk 6 oktober de tijd om te reageren op deze vragen.