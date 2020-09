Overdracht eerste nieuwe tankautospuit voor regio ZHZ

REGIO • Dinsdagmiddag 15 september is het gloednieuwe blusvoertuig (tankautospuit) van de brandweer Zuid-Holland Zuid (ZHZ) gepresenteerd.

Een toekomstproof voertuig dat 24/7 inzetbaar is voor de brandbestrijding en hulpverlening. Cees van Andel, projectleider nieuwe tankautospuiten van Veiligheidsregio ZHZ ontving de sleutel van het nieuwe voertuig uit handen van Remco Niks van leverancier Kenbri Fire Fighting uit Numansdorp. Na de onthulling van de nieuwe tankautospuit kon het bureau Vakbekwaamheid het voertuig in gebruik nemen, zij zijn de eerste gelukkige gebruiker.

Over de nieuwe tankautospuit van Brandweer Zuid-Holland Zuid is uitvoerig nagedacht. Tankautospuiten worden intensief gebruikt. “Dit betekent dat we behoefte hebben aan betrouwbare en robuuste voertuigen, met bewezen technologieën waardoor hoge inzetbaarheid kan worden gewaarborgd. Samen met onze brandweermensen hebben we hun wensen en eisen in kaart gebracht en is het hele traject doorlopen”, vertelde de projectleider.

Kenbri Fire Fighting levert 20 tankautospuiten in een periode van 4 jaar. De voertuigen worden gefaseerd uitgegeven in Zuid-Holland Zuid. Het bureau Vakbekwaamheid ontving het eerste exemplaar. Dit voertuig wordt gebruikt voor de opleiding en training van het brandweerpersoneel.