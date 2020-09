Senso-motorische sportochtend OBS De Stapsteen

BLESKENSGRAAF • Op woensdag 9 september was er op OBS de Stapsteen een senso-motorische sportochtend. De ochtend werd georganiseerd door Move a-Head en was gebaseerd op een verhaal over een koning.

Er werden allerlei senso-motorische opdrachten gegeven. De kinderen deden heel goed mee en hadden plezier om de vergeetachtige koning. Het was een zeer geslaagde ochtend.