Coronabesmettingen stijgen sterkst in Alblasserdam en Papendrecht

PAPENDRECHT • In Papendrecht en Alblasserdam zijn het aantal besmettingen met corona in de afgelopen week behoorlijk gestegen.

In beide plaatsen zijn in de afgelopen week 11 nieuwe besmettingen geconstateerd. Ter vergelijking: een week daarvoor waren er 5 nieuwe besmettingen in Alblasserdam en 2 in Papendrecht.

In Molenlanden werden in de afgelopen week 4 nieuwe besmettingen gemeld. Een week ervoor waren er 5 nieuwe besmettingen.

In omliggende plaatsen geven een wisselend beeld, maar overal blijven de cijfers stijgen. In Dordrecht werden 47 nieuwe besmettingen gemeld, in Gorinchem 9, in Sliedrecht 5 en in Hardinxveld-Giessendam 3.