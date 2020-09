Oranjevereniging Wilhelmina houdt drive-in bioscoop

MEERKERK • Oranjevereniging Wilhelmina houdt op zaterdag 26 september een drive-in bioscoop, waarbij twee films worden vertoond.

Om 18.00 uur start de familiefilm ‘Jumanji the next level’. Deze film duurt tot ongeveer 20.00 uur. Het terrein gaat open om 17.30 uur. Daarna komt de Nederlandse romantische komedie ‘Wat is dan liefde’. Deze film start 21.00 uur (einde rond 22.45 uur). Voor deze film gaat het terrein open om 20.30 uur.

Entree is gratis voor leden en € 5,- (per auto) voor niet-leden van Wilhelmina. De films worden vertoond aan de Energieweg 37 in Meerkerk. Er is een beperkt aantal plaatsen per filmvertoning.

Reserveren is verplicht en kan via www.oranjeverenigingmeerkerk.nl/nieuws. Meer informatie via info@oranjeverenigingmeerkerk.nl. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Jaspers.