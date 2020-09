Inschrijven voor de GIGA Molenlanden Stap & Trap vierdaagse

MOLENLANDEN • Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september organiseert GIGA Molenlanden voor het eerst de Stap & Trap vierdaagse. Met een speciale app komt jong en oud vier dagen in beweging.

Beweegcoach Stan roept iedereen op om mee te doen. “Veel vierdaagse evenementen gaan niet door. Toch kun je ook dit jaar van 18 tot en met 27 september meedoen met de vierdaagse. Aan de hand van een app loop, fiets, wandel of skate je 2, 5, 10 of 25 kilometer. Via de app kunnen deelnemers elkaar live volgen en voorbij zien komen. Zo kunnen we op gepaste afstand toch samen genieten van de mooie omgeving die Molenlanden te bieden heeft.” Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Kom in beweging voor jezelf én het goede doel.

Lokale partijen

Ook de lokale partijen zijn positief over dit alternatieve programma. “Spijtig dat veel sportieve evenementen dit jaar niet door kunnen gaan. Wij omarmen dan ook dit alternatief om mensen in beweging te houden. Mooi dat we op lokaal niveau met verschillende partijen kunnen samenwerken. Uiteraard hopen we dat het volgend jaar weer mogelijk is om een ‘traditionele’ vierdaagse te organiseren tijdens Hemelvaart voor jong & oud met o.a. een speciale Family Proof route en kinderplein in samenwerking met GIGA Molenlanden”, aldus Mariëlle de Bruijn van Vierdaagse Alblasserwaard, een initiatief van Den Hâneker.

Laatste kans

Tot donderdag 17 september kan er ingeschreven worden via www.gigamolenlanden.nl voor de Stap & Trap vierdaagse. Deelname bedraagt €5 en daarmee doneren deelnemers automatisch een gedeelte van het inschrijfgeld aan lokale organisaties. Deelname wordt beloond met een medaille.

De Stap & Trap vierdaagse wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl.