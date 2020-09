Waterschap waarschuwt voor modder op de weg

REGIO • Woensdag 16 september is om 10.00 uur op de Hoefweg West in Giessenburg de start van de regionale campagne ‘Modder op de weg’.

Het (natte) weer en de oogsttijd kunnen in de regio Alblasserwaard gladde wegen opleveren. Soms kan er door modder op de weg een verkeersonveilige situaties ontstaan. Alle reden om voorzichtig te zijn.

Waterschap Rivierenland, het ROV- Zuid-Holland en de regio Alblasserwaard willen dit voorkomen. Zij vragen het landbouwverkeer en andere weggebruikers om de komende tijd rekening met elkaar te houden. Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland reikt aan Arie Mourik van het gelijknamige loonbedrijf en verhuurbedrijf Mourik de eerste communicatiemiddelen uit.

Verkeersveilig oogsten

Modder op de weg kan een gevaarlijke situatie veroorzaken, zeker als het gaat regenen. Door regen kan de weg namelijk spiegelglad worden, met kans op slipgevaar. Wie modder op de weg ziet liggen of een modderbord langs de weg zien staan, wordt geadviseerd om dan alvast gas terug te nemen. Afremmen kan, maar alleen als de modder ver weg is. Wi al over de modder rijdt, moet het gas los laten. Trap eventueel de koppeling in en stuur rustig. Laat de auto rustig uitrollen.

Boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg. Binnenkort krijgen ze hierover ook een brief van het waterschap. Als ze modder achterlaten bij hun werkzaamheden, zetten ze een modderbord langs de weg. Daarnaast zorgen zij er tijdig voor dat de weg weer schoon is.

Samenwerken loont

Waterschap Rivierenland, Gorinchem en Molenlanden werken in de regio Alblasserwaard aan een verkeersveilige regio. De regio maakt een punt van 0 verkeersslachtoffers, dit is de slogan van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland. Van 12 tot en met 19 september is de regionale themaweek verkeersveiligheid. De inzet voor deze week is om ‘Maak een punt van nul’ bij een breed publiek bekend te maken, daarover in gesprek te gaan met verkeersdeelnemers in de verschillende doelgroepen. https://maakeenpuntvannul.nl/modder