Overname zorgorganistie Zorg-Vuldig bv

ALBLASSERWAARD • De voordeur blijft dezelfde. De medewerkers blijven dezelfde. Er wordt nog steeds zorg geleverd in de regio’s Leiderdorp, Alblasserwaard, Midden Holland. Het telefoonnummer blijft hetzelfde. Het enige wat veranderd is, is de directie.

Per september heeft Gera van Huuksloot afscheid genomen als algemeen directeur van Zorgorganisatie Zorg-Vuldig B.V. Zij heeft de organisatie per heden in vertrouwde handen overgedragen. De nieuwe directie bestaat uit Marja Sinteur, Astrid Coene en Nadine van Huuksloot. In de afgelopen jaren hebben zij, in hun rol als management team lid, samen met Gera richting gegeven aan de organisatie. Marja, Astrid en Nadine zetten zorgorganisatie Zorg-Vuldig voort op de manier zoals cliënten gewend zijn.