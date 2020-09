De dagen worden korter en de temperatuur weer lager. Langzaam bereid de natuur zich voor op de herfst. Tijd voor ons om dit ook te doen. Het is tijd voor vestjes, sjaals en andere kleuren. Maar niet alleen in je bovenkleding en schoenen, ook je Fantasie lingerie vraagt om een herfst update.

Elke dag hebben we heel wat keuzes te maken. Wat gaan we eten, hoe gaan we naar die afspraak en wat doen we aan. Wat je outfit wordt heeft te maken met wat je gaat doen. Ga je naar kantoor of werk je thuis. Is het je vrije dag, ga je boodschappen of sporten. Ook de wacoal bh die je daarbij kiest heeft hiermee te maken. Voor je sollicitatiegesprek zul je een andere bh kiezen dan als je in een sport bh hardlopen gaat.

Behalve wat voor bh, is er ook nog veel keuze in kleur. En die is natuurlijk afhankelijk van jouw smaak maar ook stiekem wel van de laatste trends op lingerie gebied. Kies bij wat je ook gaat doen, altijd de juiste maat zodat je bh bijvoorbeeld niet knelt. Een knellende bh tekent ook in je bovenkleding en is schadelijk voor je borsten. Voor de juiste kleur geven je onderstaand de laatste modetrends.

Zwart

Deze kleur hoor je in de kast te hebben. Zwart is naast wit natuurlijk een kleur die altijd kan. Onder je zakelijke little black dress passend bij je laptoptas 15 inch. Maar ook voor in de avond onder dat trendy t-shirtje en je spijkerbroek. Ja zelfs bij dat chique diner. Niet gek dus dat deze kleur elk seizoen blijft terugkomen.

Wit

Nog een van de kleuren die nooit verdwijnen is wit. Elke vrouw heeft toch wel een wit setje lingerie in de la liggen? Wit staat voor een nieuw begin, fris, vrouwelijk maar ook zeer stijlvol. En ook leuk om te weten: witte lingerie geeft je optisch een bruinere tintje en dat is na de vakantie altijd fijn. En verleidelijk is wit ook met de prachtige kant die in menig bh verwerkt is. Niks meisjesachtig en maagdelijk dus.





Rood

Rood staat voor gevaar maar niet in lingerie. Hooguit dat jij je gevaarlijk zelfverzekerd zult voelen. Zeker als je witte of wat doorschijnende kleding aan hebt, is rood jouw kleur. Want rood schijnt niet door waardoor je helemaal safe bent in je witte blouse. Daarnaast is rood ook dynamisch en assertief, gepassioneerd en romantisch. Of je nu overdag of in de avond op pad gaat, rood kan.

Blauw

Een kleur die in elk seizoen opduikt. Vaak in een net andere kleurtint. Goed nieuws is dat eigenlijk alle tinten blauw dit seizoen kunnen. Of je kiest voor nachtblauw of baby lichtblauw; het is een trend. Niet gek eigenlijk als je weet dat de kleur staat voor harmonie, loyaliteit, vertrouwen en kalmte. Met deze kleur heb je dus zeker een zelfverzekerde uitstraling te pakken.

Oranje

Nieuw is de kleur oranje. Een kleur die echt bij de herfst hoort. De kleur van de herfstblaadjes, van kruiden en pompoenen. Oranje geeft energie, warmte, balans met een exotisch tintje. Prima voor je zakenlunch maar ook voor even shoppen of als trendy plunge bh.

Grijs

Tijdloos en klassiek en na 50 tinten grijs ook een tikkeltje ondeugend. Met kant of juist basic. De kleur kan altijd maar of je nu tijdens je functioneringsgesprek moet kiezen voor deze kleur, daar valt over te discussiëren.