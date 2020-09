Succesvolle aangepaste editie Zwem4daagse in De Dompelaar

GROOT-AMMERS • Afgelopen periode heeft zwembad De Dompelaar een succesvolle aangepaste editie van de Zwem4daagse georganiseerd. Vanwege COVID-19 kon de Zwem4daagse niet plaatsvinden als groot evenement, maar daar hebben ze bij het openluchtzwembad van Optisport in Groot-Ammers een originele variant op bedacht.

Zwemmers konden gedurende de zomervakantie deelnemen aan de Zwem4daagse Light, een aangepaste editie van het jaarlijks terugkerend zwemevenement in Openluchtzwembad De Dompelaar. Tijdens deze editie van de Zwem4daagse kregen deelnemers de ruimte om banen te zwemmen op een moment het hen uitkwam. Op deze manier konden zij na vier zwemavonden toch hun medaille in ontvangst nemen.

45e deelname

Janny van der Ham uit Groot-Ammers was blij dat het evenement op een aangepaste manier door kon gaan. Zij heeft al 50 jaar een zwemabonnement bij De Dompelaar en zou dit jaar voor de 45e achtereenvolgende keer deelnemen aan de Zwem4daagse. “Ik vond het fijn dat er dit jaar toch de gelegenheid was om deel te nemen aan de Zwem4daagse, anders was het geen opeenvolgende reeks geweest”, laat mevrouw Van der Ham weten. Nadat Janny alle banen had gezwommen, ontving zij een hartelijk applaus van alle aanwezige zwemmers.

Ook de medewerkers van zwembad De Dompelaar zijn trots op de prestatie van Janny. “Wij hopen mevrouw Van der Ham de aankomende jaren nog te ontvangen in ons zwembad en kijken uit naar haar volgende prestatie”, aldus Jolanda van Hooijdonk van De Dompelaar.

Openluchtzwembad De Dompelaar in Groot-Ammers is nog geopend tot 22 september. Kijk voor de openingstijden op de website: www.optisport.nl/dompelaar.