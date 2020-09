Politie vertelt over babbeltrucs is Dorpskamer Giessenburg

GIESSENBURG • Op donderdag 24 september komt de wijkagent naar de Dorpskamer in Giessenburg om het een en ander vertellen over babbeltrucs.

Wat zijn de meest gebruikte babbeltrucs? Waar moeten we op letten? Hoe kunnen we ons wapenen tegen babbeltrucs? Dat zijn vragen die aan de orde komen. Om 09.15 staat de koffie klaar in de Dorpskamer van Giessenburg. Vanwege de coronamaatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen. Graag opgeven bij Dorpskamer@giessenburg.nl of bellen 06-53192887.