Wethouders brengen parkeervergunningen rond in Kinderdijk

KINDERDIJK • Vier wethouders hebben op zaterdag 12 september parkeervergunningen rondgebracht in Kinderdijk.

Het ging hierbij om Arjan Kraijo namens Alblasserdam en Arco Bikker, Johan Quik en Teunis Jacob Slob namens Molenlanden.

De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden zetten zich met inwoners en betrokken partners in om de leefbaarheid van Kinderdijk te verbeteren. Het vergunningparkeren in het Molenlandse deel maakt daar onderdeel van uit. Dit vergunningparkeren start op dinsdag 15 september. Op verzoek van inwoners begint dan het ‘proefdraaien' in het Molenlandse deel rondom het Werelderfgoed. Het Alblasserdamse deel gaat binnenkort ook van start. De maatregel moet voorkomen dat bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en andere niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die zijn bedoeld voor de inwoners.