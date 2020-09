Spectaculaire verhuizing drinkwaterleiding langs A27

MEERKERK • Direct naast de A27 ter hoogte van Meerkerk voert drinkwaterbedrijf Oasen een flinke technische operatie uit. In het kader van de verbreding van deze rijksweg, die over enkele jaren plaatsvindt, verlegt Oasen daar alvast samen met Van Vulpen maar liefst 5,7 kilometer drinkwaterleiding.

De nieuwe leiding komt op een afstand van circa 70 meter van de snelweg te liggen en is daarmee definitief uit de invloedssfeer van de A27. Op het traject vinden vier gestuurde boringen plaats, waarvan drie met een lengte van circa 1.100 meter en één boring van 2.200 meter, uitgevoerd door een elektrische boorstelling.

Spectaculaire beelden

Dat levert spectaculaire beelden op: een nieuwe drinkwaterleiding met een diameter van 70 centimeter, hangend in grote telekranen, klaar om onder de grond door te worden geboord. Het intrekken van de drinkwaterleiding gaat op een gecontroleerde wijze met een gemiddelde snelheid van circa 150 meter per uur.

Door op deze manier de nieuwe drinkwaterleidingen aan te leggen, zorgt Oasen ervoor dat de omgeving nagenoeg geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. Met deze techniek zijn minder werkterreinen, sleuven en putten nodig. Daarnaast krijgt de nieuwe waterleiding een andere plek dan de oude, weg van de snelweg.

Oasen neemt de oude leiding pas uit bedrijf als de nieuwe leiding in gebruik is genomen. Zo blijft er gedurende de werkzaamheden continu drinkwater beschikbaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Gemiddeld stroomt er 650.000 liter drinkwater per uur door de drinkwaterleiding bij normale omstandigheden. Op zomerse dagen kan dat oplopen tot 1.200.000 liter per uur en bij calamiteiten is zelfs 1.650.000 liter per uur denkbaar.

Volgende grote boring

De eerste drie boringen zijn gereed in september. De langste boring van 2200 meter wordt eind oktober of begin november uitgevoerd. Dan wordt de nieuwe stalen drinkwaterleiding onder natuurgebied de Zouweboezem doorgeboord. Alle werkzaamheden in het kader van dit project zijn naar verwachting eind januari 2021 gereed. Daarna wordt de oude waterleiding verwijderd.