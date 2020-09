Taakstraf en andere kleur auto voor veroorzaker dodelijk ongeval in Hoornaar

HOORNAAR • De rechtbank van Rotterdam heeft de twintigjarige N. uit Hoornaar veroordeeld voor het dodelijk ongeval dat hij veroorzaakt heeft op 21 juni 2019.

Op de Groeneweg tussen Hoornaar en Hoogblokland reed hij ’s avonds rond 21.20 uur door onoplettendheid zijn dorpsgenoot Piet de Vries (70) aan, die ter plekke overleed aan zijn verwondingen.

Roekeloos rijgedrag

Het Openbaar Ministerie spande een rechtszaak aan tegen N. Hem werd roekeloos rijgedrag verweten. De rechter oordeelde inderdaad dat N. onvoldoende opgelet heeft toen hij op de Groeneweg reed.

N. krijgt een taakstraf opgelegd van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast heeft hij een voorwaardelijke rijontzegging gekregen van zes maanden, met een proeftijd van drie jaar.

Bijzondere voorwaarde

Een bijzondere voorwaarde in het vonnis van de rechter is dat de dader zijn auto een andere kleur moet geven. De nabestaanden hadden hierom gevraagd. De auto van N. was zwaar beschadigd na de botsing. Het was voor de familie van het slachtoffer kwetsend dat N. kort na het ongeval een nieuwe auto aanschafte van exact hetzelfde merk, type en kleur.

De rechter heeft nu bepaald dat N. zijn auto binnen twee maanden na het uitspreken van het vonnis moet overspuiten. Of hij moet zijn huidige auto inruilen voor een auto die geen gelijkenis vertoont met zijn huidige auto. Doet hij dit niet binnen twee maanden, dan moet hij de overige 30 uur voorwaardelijke taakstraf uitvoeren.

Omdat de dader niet in beroep is gegaan tegen de uitspraak, is het vonnis in de afgelopen week definitief geworden.

“We zijn opgelucht met deze uitspraak”, reageert een schoondochter van Piet op de uitspraak. “We krijgen hierdoor natuurlijk onze man en (schoon)vader niet terug, maar we kunnen het allemaal nu wel wat meer een plekje geven.”